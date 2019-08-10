Huawei Mate 30 Lite может получить фирменную систему HarmonyOS

Huawei Mate 30 Lite может получить фирменную систему HarmonyOS10.08.2019 23:49
Huawei свой флагманский смартфон Mate 30 оснастит собственной операционной системой HarmonyOS.
Эту ОС представили 9 августа, а 10 августа был показан первый аппарат под управлением «Гармонии».
Теперь инсайдер RODENT950 сообщает, что Huawei Mate 30 Lite в Китае выйдет под управлением HarmonyOS.
Стоит отметить, что HarmonyOS является международным названием операционной системы, тогда как в Китае ее название иное — HongMeng OS.
Аппараты Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro в продажу поступят под управлением Android 10 с новой фирменной оболочкой EMUI 10. Презентация новинок запланирована на 19 сентября.
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