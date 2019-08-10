Huawei Mate 30 Lite может получить фирменную систему HarmonyOS

Huawei свой флагманский смартфон Mate 30 оснастит собственной операционной системой HarmonyOS.

Эту ОС представили 9 августа, а 10 августа был показан первый аппарат под управлением «Гармонии».

Теперь инсайдер RODENT950 сообщает, что Huawei Mate 30 Lite в Китае выйдет под управлением HarmonyOS.

Стоит отметить, что HarmonyOS является международным названием операционной системы, тогда как в Китае ее название иное — HongMeng OS.

Аппараты Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro в продажу поступят под управлением Android 10 с новой фирменной оболочкой EMUI 10. Презентация новинок запланирована на 19 сентября.