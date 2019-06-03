Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro с ОС HongMeng представят 22 сентября

Флагманские смартфоны Huawei серии Mate должны представить осенью 2019 году, но по слухам покажут Mate 30 и Mate 30 Pro. Эти аппараты создадут на базе фирменного процессора Kirin и работать смартфоны уже будут под управлением операционной системы HongMeng.

По некоторым данным, презентация Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 22 сентября, а ранее серию Mate показывали в октябре.

Китайская компания последние два года вела разработку своей ОС, а как известно сейчас зарегистрировано две торговые марки HongMeng и Ark OS.

Ожидается, что флагманские смартфоны получат процессор Kirin 985, созданный по 7nm +. Производством этих чипов занимается TSMC, которая также выпускает процессоры для Apple.