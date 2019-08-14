Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат поддержку 25-ватной беспроводной зарядки

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат поддержку 25-ватной беспроводной зарядки14.08.2019 23:24
Раскрыты новые подробности про будущий флагман Huawei Mate 30. Как сообщает инсайдер в социальной сети Weibo, в смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro будет поддержка мощной беспроводной зарядки.
Если в Mate 20 Pro китайская компания установила катушку с возможностью подзарядки от 15-ваттной зарядки, то в Mate 30 Pro уже будет поддерживаться зарядная площадка мощностью 25 Вт.
Напомним, серия Mate 30 получит процессор Kirin 990. Ожидается, что его производительность в сравнении с предшественником будет выше на 20%, а графическая часть станет мощнее на 50%. Презентация Mate 30 и Mate 30 Pro запланирована на 19 сентября.
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