Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X в Европе получили бета-версию Android 10

Huawei уже достаточно давно тестирует EMUI 10 на китайский версиях смартфонов Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X.

Теперь бета-версия прошивки стала доступна в Европе. На европейских смартфонах прошивка проходит под номером 9.1.0.338/9.1.0.341 и она уже основана на Android 10.

В обновлении появилась темная тема, функция Always-On Display, новая анимация и перерисованный интерфейс.

Также сообщатся, что в смартфонах повышена стабильность работы и время работы.

Когда на Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X выйдет финальная EMUI 10 версия неизвестно.