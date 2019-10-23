Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X в Европе получили бета-версию Android 10

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X в Европе получили бета-версию Android 1023.10.2019 23:30
Huawei уже достаточно давно тестирует EMUI 10 на китайский версиях смартфонов Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X.
Теперь бета-версия прошивки стала доступна в Европе. На европейских смартфонах прошивка проходит под номером 9.1.0.338/9.1.0.341 и она уже основана на Android 10.
В обновлении появилась темная тема, функция Always-On Display, новая анимация и перерисованный интерфейс.
Также сообщатся, что в смартфонах повышена стабильность работы и время работы.
Когда на Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X выйдет финальная EMUI 10 версия неизвестно.
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