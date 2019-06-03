Huawei купил российского разработчика распознавания лиц

Huawei приобрела российского разработчика распознавания лиц, причем сообщается, что китайская компания купила патенты и оборудование компании «Вокорд».

Права на владение оборудованием и разработок «Вокорд» получила дочерняя компании ООО «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd, об этом указано в ЕГРЮЛ.

Как сообщает ТАСС, представители Huawei подтверждают сделку, но ее детали не раскрывают.

По данным «Ведомостей», Huawei компанию «Вокорд» оценила приблизительно в $40-50 млн, но сама российская компания себя оценивает в $50-100 млн.