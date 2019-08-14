Huawei и «Яндекс» разрабатывают альтернативу Google Maps

Huawei разрабатывает альтернативы Google Maps и помогает ей в этом российская компания «Яндекс».

Представители китайской компании заявили, что в октябре будет запущен картографический сервис Map Kit.

Этот сервис китайской компании нужен на случай, если из-за санкций будет закрыт доступ к сервисам Google.

Map Kit в первую очередь создается для разработчиков, которые создают приложения и им нужен картографический сервис.

Huawei сервис Map Kit разрабатывает в партнёрстве с «Яндекс» и сервисом Booking Holdings.

За счет поддержки российской и американской компании Map Kit будет доступен на 40 языках в 150 странах и регионах.

К тому же китайская компания для более точного позиционирования на карте может задействовать мобильные базовые станции. Это улучшит спутниковое позиционирование в сервисе от Huawei.

Huawei намерена свой сервис сделать с максимально точной навигационной системой, чтобы он использовался в автомобилях и поддерживал AR-картографию.