Huawei и Google разрабатывали новый «умный» динамик до запрета США

Huawei и Google совместно вели несколько проектов, но после введения санкций, компании вынуждены были заморозить разработку новых продуктов.

Как удалось выяснить СМИ, компании вместе разрабатывали «умную» колонку с голосовым помощником Google Assistant.

Презентация продукта должна была пройти на IFA 2019 в Берлине, которая начнет работать в сентябре.

Как пишет источник, колонку разрабатывали больше года, и помимо этого велись переговоры о создании совместимости Android Auto со смартфонами Huawei.

Сейчас против Huawei сняты ограничения по работе с американскими компаниями, но пока неизвестно будут ли компании дальше сотрудничать.