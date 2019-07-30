Huawei и Google разрабатывали новый «умный» динамик до запрета США

Huawei и Google разрабатывали новый «умный» динамик до запрета США30.07.2019 17:38
Huawei и Google совместно вели несколько проектов, но после введения санкций, компании вынуждены были заморозить разработку новых продуктов.
Как удалось выяснить СМИ, компании вместе разрабатывали «умную» колонку с голосовым помощником Google Assistant.
Презентация продукта должна была пройти на IFA 2019 в Берлине, которая начнет работать в сентябре.
Как пишет источник, колонку разрабатывали больше года, и помимо этого велись переговоры о создании совместимости Android Auto со смартфонами Huawei.
Сейчас против Huawei сняты ограничения по работе с американскими компаниями, но пока неизвестно будут ли компании дальше сотрудничать.
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