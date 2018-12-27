Huawei и ее бренд Honor обошли Samsung по выручке от продаж в РФ

Huawei и ее бренд Honor обошли Samsung по выручке от продаж в РФ27.12.2018 12:12
На российском рынке китайская компания продолжает укреплять свои позиции и по последним данным, в октябре бренды Huawei и Honor получили долю 24,4% от общей выручки с продажи смартфонов.
Таким образом, Huawei обошла даже Samsung, у которой по итогу месяца доля составляет 23,3%.
Как сообщают «Ведомости», в сентябре у Samsung доля была выше – 26,1%, а вот у суммарно у Huawei и Honor она составляла 24,5%.
Но больше всего выручки с продаж смартфонов у Apple, которая занимает 37,7% от общих продаж.
В целом в октябре в РФ было продано 2,86 млн новых смартфонов на сумму 16,9 млрд руб.
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