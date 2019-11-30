Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 2020

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.08 EUR/RUB: 70.55 BTC/USD: 7764.05

30 декабря : суббота

ТОП новости

Интервью

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 2020

30.11.2019 14:12

Собственная операционная система компании Huawei в следующем году может обойти по популярности Linux.
Успех Huawei Harmony OS предрекли аналитики из Counterpoint Research, которые уверены, что к концу следующего года она обойдет Linux и окажется на пятой строчке самых популярных в мире, заняв 2-процентную долю.

В свою очередь Huawei позиционирует свою операционную систему более надежной, чем другие, а также по заявлению компании, она легка и имеет мощные функции.

Huawei представил свою операционную систему Harmony OS

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги