Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 2020

Собственная операционная система компании Huawei в следующем году может обойти по популярности Linux.

Успех Huawei Harmony OS предрекли аналитики из Counterpoint Research, которые уверены, что к концу следующего года она обойдет Linux и окажется на пятой строчке самых популярных в мире, заняв 2-процентную долю.

В свою очередь Huawei позиционирует свою операционную систему более надежной, чем другие, а также по заявлению компании, она легка и имеет мощные функции.