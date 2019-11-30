Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 2020

Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 202030.11.2019 14:12
Собственная операционная система компании Huawei в следующем году может обойти по популярности Linux.
Успех Huawei Harmony OS предрекли аналитики из Counterpoint Research, которые уверены, что к концу следующего года она обойдет Linux и окажется на пятой строчке самых популярных в мире, заняв 2-процентную долю.
В свою очередь Huawei позиционирует свою операционную систему более надежной, чем другие, а также по заявлению компании, она легка и имеет мощные функции.
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