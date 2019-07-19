Huawei готовится к старту продаж гибкого смартфона Mate X

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei готовится к старту продаж гибкого смартфона Mate X

19.07.2019 22:08

В 2019 году как-то не задалось со складными смартфонами, например, из-за проблем с экраном был перенесен старт продаж Samsung Galaxy Fold, а следом за ним Huawei перенесла релиз серийного Mate X.
В Huawei объяснили перенос выхода гибкого аппарата необходимостью доработки устройства, а по этой же причине был отменен старт продаж и Galaxy Fold.

Ранее сообщалось, что Huawei Mate X выйдет осенью. Теперь этот смартфон зарегистрирован в базе TENAA, и как правило в ней появляются устройства, которые в скором времени появятся на рынке.

Не исключено, что китайский производитель уже готовится к началу продаж своего гибкого смартфона, но только на домашнем рынке.

В TENAA указали, что Huawei Mate X будет поставляться с Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.

На презентации прототипа Mate X сообщали, что в Европе гибкий смартфон будет стоить 2299 евро, а в Китае на 100 евро дешевле.

MWC 2019: представлен гибкий смартфон Huawei Mate X

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