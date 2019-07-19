Huawei готовится к старту продаж гибкого смартфона Mate X

В 2019 году как-то не задалось со складными смартфонами, например, из-за проблем с экраном был перенесен старт продаж Samsung Galaxy Fold, а следом за ним Huawei перенесла релиз серийного Mate X.

В Huawei объяснили перенос выхода гибкого аппарата необходимостью доработки устройства, а по этой же причине был отменен старт продаж и Galaxy Fold.

Ранее сообщалось, что Huawei Mate X выйдет осенью. Теперь этот смартфон зарегистрирован в базе TENAA, и как правило в ней появляются устройства, которые в скором времени появятся на рынке.

Не исключено, что китайский производитель уже готовится к началу продаж своего гибкого смартфона, но только на домашнем рынке.

В TENAA указали, что Huawei Mate X будет поставляться с Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.

На презентации прототипа Mate X сообщали, что в Европе гибкий смартфон будет стоить 2299 евро, а в Китае на 100 евро дешевле.