Huawei готовит смартфоны с автофокусом фронтальной камеры

Производители смартфонов пока основной упор делают на развитие основной камеры, но стараются не забывать про фронтальный модуль.

Так, Huawei намерена выпустить смартфоны с селфи камерой, в которой будет автофокус.

По данным источника система автоматической фокусировки появится у Huawei Nova 6 и Honor V30, причем эти аппараты получат сдвоенные фронтальные модули с широкоугольным объективом.

Что касается основной камеры, в смартфоне, то их будет три, где основной датчик установят от Sony с разрешением 60 или 64 Мп.

В версии Pro установят еще четвертый датчик — 3D ToF.