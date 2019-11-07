Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой

В текущем месяце будет представлен смартфон Huawei Y9s, а накануне в Сети раскрыли внешность аппарата и озвучили его характеристики. Также была названа ориентировочная цена устройства.

Huawei Y9s оснастят экраном без каких-либо вырезов, в котором будут узкие боковые и верхняя рамка, а фронтальную камеру в аппарате установят выдвижную.

Характеристики фронтального модуля пока неизвестны, а на изображении указали только основной модуль тройной камеры на 48 Мп.

Также отмечено, что сканер отпечатка пальца в Huawei Y9s установлен на боковой грани.

Экран аппарата будет диагональю 6,59 дюйма, а памяти в смартфоне установят 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной.

Источник также сообщает про процессор Kirin 710F и аккумулятор на 4000 мАч. Ориентировочно Huawei Y9s будет стоить 220 долларов.