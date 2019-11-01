Huawei готовит профессиональный планшет с камерой в экране

Huawei готовит профессиональный планшет с камерой в экране02.11.2019 00:24
Huawei разрабатывает новый планшетный компьютер, который получит процессор Kirin 990, а как известно, этот чип поддерживает сети пятого поколения, но пока неизвестно будет ли 5G в планшете.
Сетевой информатор Эван Бласс опубликовал в Сети изображение мощного планшета Huawei MatePad Pro, который получит отверстие под фронтальную камеру и одинаковые по ширине рамки.
В устройстве будет поддержка стилуса и клавиатуры, которая одновременно будет являться защитным чехлом.
Huawei MatePad Pro приписывают фирменный процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
Предположительно, под экраном планшета будет установлен сканер отпечатка пальца. Когда представят MatePad Pro пока неизвестно.
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