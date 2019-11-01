Huawei готовит профессиональный планшет с камерой в экране

Huawei разрабатывает новый планшетный компьютер, который получит процессор Kirin 990, а как известно, этот чип поддерживает сети пятого поколения, но пока неизвестно будет ли 5G в планшете.

Сетевой информатор Эван Бласс опубликовал в Сети изображение мощного планшета Huawei MatePad Pro, который получит отверстие под фронтальную камеру и одинаковые по ширине рамки.

В устройстве будет поддержка стилуса и клавиатуры, которая одновременно будет являться защитным чехлом.

Huawei MatePad Pro приписывают фирменный процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Предположительно, под экраном планшета будет установлен сканер отпечатка пальца. Когда представят MatePad Pro пока неизвестно.