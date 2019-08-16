По некоторым данным, новинка может оказаться некой доступной альтернативой модели Honor 9X.

Последний на китайском рынке является востребованным, поэтому не исключено, что новинка Enjoy 10 также может завоевать немалую популярность.

Как сообщает источник, Huawei готовит к выходу новый смартфон Enjoy 10, который получит характеристики схожие с Honor 9X.

В частности модели приписывают 6,59-дюймовый экран Full HD+, процессор Kirin 810, а также основную камеру с датчиками на 48, 8 и 2 Мп.

Селфи-камера в новинке окажется выдвижной, а цвета корпуса будут градиентными.

О дате презентации информации нет, но источник утверждает, что смартфон просто покажут онлайн и создадут для него страничку на официальном сайте.