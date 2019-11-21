Huawei готовит к выходу на глобальный рынок телевизор Smart Screen

Huawei готовит к выходу на глобальный рынок телевизор Smart Screen22.11.2019 01:39
Первый телевизор Huawei был представлен на выставке IFA 2019. Эта модель уже продается на китайском рынке, и там она пользуется высоким спросом.
Но скоро модель появится на глобальном рынке, и как известно «умный» телевизор будет предлагаться под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.
Телевизор под названием Huawei Smart Screen уже прошел сертификацию Wi-Fi Alliance и Bluetooth, а значит он готов к продажам за пределами Китая.
Первой в продажу поступит модель с 55-дюймовой матрицей, а позже ожидается появление версий с 65 и 75 дюймовыми экранами.
Европейский рынок должен стать первым, где начнут предлагать телевизор Huawei Smart Screen, в том числе стоит ожидать его и на российском рынке.
Просмотры:Метки: Huawei, Huawei Smart Screen