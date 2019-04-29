Huawei готовит к продажам складной смартфон Mate X

Новое устройство из категории инновационных было представлено в конце зимы, а сейчас китайская компания готовится к старту его продаж.



Модель с названием Huawei Mate X будет выпущена ограниченным тиражом, также как и конкурент смартфона от южнокорейской компании.

В случае с Huawei Mate X тираж составит не более 300 тысяч экземпляров, а сегодня стало известно, что первая партия в количестве 100 тыс. штук уже готова.

Стоимость одного экземпляра составит 2 080 долларов. Источники приписывают гибкому аппарату встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.