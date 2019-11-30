Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad30.11.2019 14:14
Представленный недавно Huawei MatePad Pro будет выпущен в других размерах, об этом заявил генеральный директор компании по потребительскому бизнесу Ю Чэндун.
Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом». Подробностей про планшет Чэндун не стал раскрывать.
Напомним, представленный недавно MatePad Pro получил 10,8-дюймовый экран и флагманский процессор Kirin 990.
Новые версии планшета скорее всего будет с 12-дюймовым экраном и увеличенным объёмом памяти.
Текущая версия MatePad Pro будет предлагаться от 470 долларов.
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