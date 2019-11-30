Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представленный недавно Huawei MatePad Pro будет выпущен в других размерах, об этом заявил генеральный директор компании по потребительскому бизнесу Ю Чэндун.

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом». Подробностей про планшет Чэндун не стал раскрывать.

Напомним, представленный недавно MatePad Pro получил 10,8-дюймовый экран и флагманский процессор Kirin 990.

Новые версии планшета скорее всего будет с 12-дюймовым экраном и увеличенным объёмом памяти.

Текущая версия MatePad Pro будет предлагаться от 470 долларов.