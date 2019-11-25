Huawei флагманский телевизор Smart Screen оценила в 1 850 долларов

Huawei сегодня на большой презентации своих новинок показала 75-дюймовый телевизор SmartScreen. Это будет флагманская модель серии и купить ее можно за 1830 долларов.

Телевизор SmartScreen еще существует с 65 дюймовым экраном, и он не отличается от представленной версии за исключением размера экрана.

В Huawei SmartScreen 75 реализована поддержка управления жестами и подключения двух смартфонов для отображения на экране сразу двух изображений.

Разрешение дисплея 4К, а работает он на частоте 120 Гц. В основе показанного телевизора лежит процессор Honghu 818.

В качестве операционной системы используется фирменная операционная система HarmonyOS 1.0.

SmartScreen с 75-дюймовым экраном поступит в продажу 12 декабря, а «живые» продажи телевизора запланированы на 24 декабря.