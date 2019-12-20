Huawei для Европы скоро представит смартфон P30 Lite 2020

Huawei намерена выпустить обновленную версию Huawei P30 Lite. Смартфон к названию получит приставку 2020.

Дебют будущей новинки скоро состоится в Европе. По данным источника, устройство в магазинах будет предлагаться по цене 349 евро.

Что нового будет в Huawei P30 Lite 2020 пока неизвестно. В оригинальном смартфоне установлен 6,15-дюймовый дисплей с разрешением 2312х1080 пикселей.

Под «капотом» смартфона находится процессор Kirin 710 и батарея на 3340 мАч.

Основная камера в устройстве тройная с датчиками на 24, 8 и 2 Мп. Фронтальный модуль с разрешением на 32 Мп.

Когда именно представят Huawei P30 Lite 2020 пока неизвестно, но скорее всего смартфон поступит в продажу в первом квартале 2020 года.