Huawei для Европы представила новый смартфон с выдвижной камерой

Huawei представила еще один смартфон среднего уровня. Модель под названием Huawei P Smart Pro стала доступна в ряде европейских стран.

Новинка на самом деле является адаптированным для региона смартфоном Huawei Y9s, который на некоторых рынках продают под названием Honor 9X.

В представленном устройстве установлен 6,59-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.

Вырезов в экране смартфона нет, так как применена фронтальная выдвижная камера с датчиком 16 Мп. На тыльной стороне европейской новинки установили тройную камеру с датчиками на 48, 8 и 2 Мп.

Под «капотом» Huawei P Smart Pro находится батарея на 4000 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C.

Создан смартфон на базе фирменного процессора Kirin 710F. Его дополнят 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Сканер отпечатка пальца в новинке расположили на боковой грани. В Европе в зависимости от страны меняется стоимость новинки, а в среднем она стоит 360 долларов.