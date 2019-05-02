Huawei будет выпускать только 8К телевизоры с 5G

Huawei намерена очень быстро занять лидирующие позиции на рынке телевизоров, и в компании решили не размениваться, а выпускать только самые мощные модели.

По последним данным, все телевизоры Huawei будут оснащены 8К панелями с минимальной диагональю 55 дюймов.

Также все модели оснастят модемами 5G, которые нужны для быстрой загрузки контента в максимальном разрешении.

Стоит отметить, что сети пятого поколения избавят от необходимость устанавливать спутниковое телевидение или отдельного подключения к интернету.

Для работы телевизора потребуется только его питание. Когда именно будет выпущены телевизоры Huawei неизвестно. Ранее сообщалось, что их представят в марте или апреле, но этого так и не произошло.