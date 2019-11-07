Huawei будет платить разработчикам за наполнение магазина App Gallery

Китайская компания для привлечения внимания к своей платформе решила разработчикам выплачивать вознаграждения.

На ежегодной технологической конференции Web Summit 2019 в Лиссабоне представителями Huawei было сказано, что фирменная оболочка EMUI получит свой аналог Google Mobile Services (GMS).

Его назвали Huawei Mobile Services (HMS) и в этом пакете будут расширенные возможности.

Также было сказано, что пользователи для установки приложений на смартфоны Huawei будут использовать магазин Huawei App Gallery.

Приложения, распространяемые через App Gallery от Huawei можно будет запускать без обязательной установки на устройство, при том, что в Google Play такой возможности пока нет.

Huawei в развитие своего магазина приложений, а также всей экосистемы выделяет $1 миллиард.

Эта сумма будет направлена на ряд программ и поддержку разработчиков, которые будут наполнять App Gallery.