Huawei будет платить разработчикам приложений для магазина App Gallery

Huawei еще летом сообщала, что на развитие фирменного магазина приложений App Gallery выделит большую сумму средств.

Напомним, в новых смартфонах Huawei устанавливается несертифицированный Android, поэтому в нем отсутствую сервисы Google, включая магазин приложений Google Play.

В качестве альтернативы китайская компания на свои смартфоны устанавливает App Gallery, и для его развития и наполнения Huawei разработчикам будет выплачивать денежные вознаграждения.

Новую программу инициировали в Великобритании, и по данным источника для разработчиков выделено 20 млн фунтов стерлингов.