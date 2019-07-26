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Huawei анонсировала «умный» телевизор на Hongmeng OS

26.07.2019 23:50

Huawei не стала тянуть с презентации своей линейки телевизоров, и 26 июня она провела анонс Smart Screen при этом их внешность так и не показала.
В китайской компании избегают обычного слова телевизор. Их новый продукт называется Smart Screen (умный экран).

Он позволит уйти от традиционного телевидения в онлайн. Smart Screen в первую очередь разрабатывали для просмотра контента через интернет, к тому же «умный экран» станет центром «умного» дома.

Будущими новинками можно будет управлять голосом, комплектным пультом и смартфоном, причем последний способ вероятнее окажется самым распространённым.

Как будет выглядеть Huawei Smart Screen пока неизвестно, но на слайде показали часть экрана с очень тонкими рамками.

В основе моделей будет лежать процессор Huawei с нейромодулями, которые нужны, чтобы вести обработку голоса, распознавания текста и сканирования лица (в телевизоре будет выдвижная камера).

Работать Smart Screen будет под управлением операционной системы Hongmeng, но как будет выглядеть интерфейс пока неизвестно.

На анонсе не стали показывать даже это. Может быть больше информации раскроют в следующем месяце на конференции разработчиков.

В продажу «умные экраны» поступят в сентябре. Для покупки будет предложено три версии – 55, 65 и 75-дюмовыми экранами.

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