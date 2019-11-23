Huawei 25 октября представит «умную» колонку Huawei Sound X

Huawei 25 октября представит «умную» колонку Huawei Sound X23.11.2019 23:35
Индийский инсайдер Мукул Шарма на своей странице в социальной сети опубликовал тизерное изображение новой смарт-колонки от Huawei.
На тизере указано, что ее представят 25 ноября, а модель будет назваться Huawei Sound X.
Новую колонку китайская компания разрабатывала совместно с аудиокомпанией Devialet. Помимо тизерного изображения сетевой информатор поделился некоторыми характеристиками Huawei Sound X.
В основе колонки будет четырехядерный процессор, 512 Мб оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.
Также колонку оснастят беспроводными модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. В Huawei Sound X будет два сабвуфера общей мощности 120 Вт и шесть динамиков по 1,5 Вт.
Huawei Sound X to launch on November 25.#Huawei #SoundX pic.twitter.com/1lodoU3plK
— Mukul Sharma (@stufflistings) November 23, 2019
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