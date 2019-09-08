Huawei 19 сентября в Мюнхене представит свой телевизор

Запланированное на 19 сентября мероприятие, посвященное показу новых смартфонов Huawei Mate 30 обещает быть очень крупным.

Накануне стало известно, что вместе со смартфонами будут представлены и часы Watch GT 2, а позже сообщили, что компания 19 сентября покажет и телевизоры под брендом Huawei.

Напомним, презентация новых продуктов пройдет в Мюнхене, и скорее всего показ будет ориентирован в первую очередь на Европу.

Предположительно, телевизоры Honor Smart Screen создавались для китайского рынка, а в ЕС они будут предлагаться под названием Huawei Smart Screen.

Технически устройства мало чем будут отличаться. Напомним, Honor Smart Screen стал первым продуктом китайской компании, который работает под управлением собственной операционной системы HarmonyOS.