Huawei 17 октября во Франции представит новый тип смартфона

Китайская компания официально анонсировала дебют новейшего смартфона.

Премьерный показ неизвестной новинки состоится 12 октября и будет проходить в Париже. В частности, анонсирована модель с абсолютно новым экраном.

Как удалось выяснить инсайдерам, смартфон имеет внутреннее название All-Screen Smartphone Category и особенностью в нем станет сеофи-камера, расположенная под экраном.

Также есть предположение, что компания готовит новое устройство наподобие Xiaomi Mi Mix Alpha.