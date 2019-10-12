Huawei 17 октября во Франции представит новый тип смартфона

Huawei 17 октября во Франции представит новый тип смартфона13.10.2019 00:50
Китайская компания официально анонсировала дебют новейшего смартфона.
Премьерный показ неизвестной новинки состоится 12 октября и будет проходить в Париже. В частности, анонсирована модель с абсолютно новым экраном.
Как удалось выяснить инсайдерам, смартфон имеет внутреннее название All-Screen Smartphone Category и особенностью в нем станет сеофи-камера, расположенная под экраном.
Также есть предположение, что компания готовит новое устройство наподобие Xiaomi Mi Mix Alpha.
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