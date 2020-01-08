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Huami представила «умную» беговую дорожку Amazfit HomeStudio

08.01.2020 15:03

Китайская компания Huami на выставку электроники CES 2020 привезла инновационную беговую дорожку с огромным экраном.
Новинка получила название Amazfit HomeStudio, а разрабатывали ее совместно со стартапом Studio. Р

Разработчики сделали тренажёр без привычных поручней в передней части. Их расположили с боковых сторон, причем на один из поручней крепится смартфон, с которого и происходит все управление дорожкой.

Вместе с Amazfit HomeStudio предлагается вертикальный 43-дюймовый дисплей, на котором отображается различная информация, а также могут запускаться различные ролики по упражнениям на беговой дорожке или без нее.

Над дисплеем разместили камеру, которая следит за правильностью исполнения упражнений.

С беговой дорожкой предложат более 1000 различных упражнений. На выставке показали две версии Amazfit HomeStudio, одна из которых относится к премиальной версии.

В ней максимальная скорость достигает 19 км/ч, а вторая версия получила двигатель разгоняющий полотно до 14,5 км/ч. Amazfit HomeStudio скоро поступит в продажу, перед стартом продаж озвучат и цену на нее.

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