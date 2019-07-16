Huami представил серию «умных» часов Amazfit GTR в металлическом корпусе

Бренд Huami представил новые часы Amazfit GTR. В этот раз компания предоставила пользователям большой выбор варрантов модели, причем все они получили приемлемую цену, но на китайском рынке.

Huami Amazfit GTR получил две версии с экранами диаметром 42 и 47 мм, а также были показаны спецверсии Iron Man Edition и Special Edition.

Разрешение 1,39-дюмового экрана в часах составляет 454 на 454 пикселя. Младшая версия с дисплеем 1,2-дюйма получила разрешение 390 на 390 пикселей. Экраны выполнены по AMOLED технологии.



На рынке новинка будет предлагаться с корпусом из нержавеющей стали, алюминия или титанового сплава.

Версия Amazfit GTR Iron Man Edition отличается от остальных красным ремешком, матовым циферблатом черного цвета и золотым корпусом выполненного из нержавеющей стали.



В часах установили GPS/ГЛОНАСС, барометр, датчик пульса и NFC. С часами можно плавать, а вот нырять на глубину нельзя.

На презентации отметили, что Amazfit GTR способны проработать на одном заряде до 74 суток, но только с отключенными всеми датчиками.

В обычном режиме они способны продержаться 24 дня. Новые Amazfit GTR можно купить с сегодняшнего дня. Версия Amazfit GTR 42mm Special Edition появится в продаже 30 августа.



Что касается цен, то модификация Amazfit GTR 47mm с корпусом из нержавеющей стали или алюминиевого сплава в Китае стоит 145 долларов.

Amazfit GTR 47mm с корпусом из титанового сплава оценена в 203 доллара, а столько же стоит и вариант Amazfit GTR 47mm Iron Man Edition.

Самый доступный Amazfit GTR 42mm обойдется покупателю в 116 долларов, а Amazfit GTR 42mm Special Edition в 145 долларов.