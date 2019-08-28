Huami показала «умные» часы Amazfit X с гибким экраном

Huami показала «умные» часы Amazfit X с гибким экраном28.08.2019 11:11
Huami на презентации своих новых товаров показала прототип «умных» часов с гибким экраном.
Представленные часы получили название Amazfit X и в 2020 году их обещают выпустить в розничную продажу.
Amazfit X очень сильно отличаются от остальных часов Huami, которые больше похожи на роскошный аксессуар с монолитным корпусом плавно переходящим в браслет.
Заявлено, что будущие часы получат очень качественный дисплей диагональю 2,07 дюйма и изгибом стекла 92 градуса.
Разрешение дисплея 206х640 пикселей, плотность пикселей 326 PPI.
Кнопки в часах будут сенсорные, а от механических в компании решили полностью отказаться.
Аккумулятор в Amazfit X установят на 220 мАч и его должно хватать на неделю.
Часы смогут отслеживать активность, показывать уведомления и пульс, а также ряд других параметров.
Презентация коммерческой версии Huami Amazfit X состоится в первом полугодии 2020 года.
Представлены «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3 в титановом корпусе
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