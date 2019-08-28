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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Huami показала «умные» часы Amazfit X с гибким экраном

28.08.2019 11:11

Huami на презентации своих новых товаров показала прототип «умных» часов с гибким экраном.

Представленные часы получили название Amazfit X и в 2020 году их обещают выпустить в розничную продажу.
Amazfit X очень сильно отличаются от остальных часов Huami, которые больше похожи на роскошный аксессуар с монолитным корпусом плавно переходящим в браслет.


Заявлено, что будущие часы получат очень качественный дисплей диагональю 2,07 дюйма и изгибом стекла 92 градуса.

Разрешение дисплея 206х640 пикселей, плотность пикселей 326 PPI.
Кнопки в часах будут сенсорные, а от механических в компании решили полностью отказаться.


Аккумулятор в Amazfit X установят на 220 мАч и его должно хватать на неделю.

Часы смогут отслеживать активность, показывать уведомления и пульс, а также ряд других параметров.

Презентация коммерческой версии Huami Amazfit X состоится в первом полугодии 2020 года.

Представлены «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 3 в титановом корпусе

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