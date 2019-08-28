Huami показала «умные» часы Amazfit X с гибким экраном

Huami на презентации своих новых товаров показала прототип «умных» часов с гибким экраном.

Представленные часы получили название Amazfit X и в 2020 году их обещают выпустить в розничную продажу.

Amazfit X очень сильно отличаются от остальных часов Huami, которые больше похожи на роскошный аксессуар с монолитным корпусом плавно переходящим в браслет.



Заявлено, что будущие часы получат очень качественный дисплей диагональю 2,07 дюйма и изгибом стекла 92 градуса.

Разрешение дисплея 206х640 пикселей, плотность пикселей 326 PPI.

Кнопки в часах будут сенсорные, а от механических в компании решили полностью отказаться.



Аккумулятор в Amazfit X установят на 220 мАч и его должно хватать на неделю.

Часы смогут отслеживать активность, показывать уведомления и пульс, а также ряд других параметров.

Презентация коммерческой версии Huami Amazfit X состоится в первом полугодии 2020 года.