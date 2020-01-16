Huami начала сбор средств на часы Amazfit X с гибким экраном

Huami в конце лета представила часы Amazfit X с гибким экраном. Тогда китайская компания только продемонстрировала устройства, но не назвала его дату старта продаж.

В конце 2019 году инсайдер сообщил, что Amazfit X поступят в продажу только весной 2020 года.

Но эти данные оказались неверными, так как Huami на сайте Indiegogo запустила сбор средств на Amazfit X.

Данное событие означает, что часы будут продаваться не только в Китае, но также и на глобальном рынке.

В Amazfit X будет установлен гибкий экран с плотностью пикселей 326 точек на дюйм. Часы получат защиту от воды, батарею, которой хватит до 7 дней работы и датчик пульса.

Стоит отметить, что Amazfit X позиционируются как часы, при этом их внешность больше похожа на фитнес-браслет с большим экраном.