HTC в первой половине 2018 года представит конкурента iPhone

HTC в первой половине 2018 года представит конкурента iPhone18.12.2018 15:05
В компании НТС рассказали о планах по выпуску новых смартфонов на будущий год и как выяснилось, производитель работает над несколькими новинками из разных сегментов.
В числе новинок окажется и модель, призванная составить конкуренцию на рынке iPhone, а именно новинка из верхнего ценового сегмента. Презентация такого устройства запланирована на первую половину будущего года.
Будут представлены и смартфоны из среднего ценового сегмента. Пока каких-либо подробностей о новинках не приводят. Между тем сегодня производитель представил бюджетный смартфон HTC Desire 12s, опровергнув при этом слухи об уходе с рынка смартфонов.
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