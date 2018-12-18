HTC в первой половине 2018 года представит конкурента iPhone

В компании НТС рассказали о планах по выпуску новых смартфонов на будущий год и как выяснилось, производитель работает над несколькими новинками из разных сегментов.

В числе новинок окажется и модель, призванная составить конкуренцию на рынке iPhone, а именно новинка из верхнего ценового сегмента. Презентация такого устройства запланирована на первую половину будущего года.

Будут представлены и смартфоны из среднего ценового сегмента. Пока каких-либо подробностей о новинках не приводят. Между тем сегодня производитель представил бюджетный смартфон HTC Desire 12s, опровергнув при этом слухи об уходе с рынка смартфонов.