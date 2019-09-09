HTC в квартальном отчете показала рост выручки

HTC предоставила отчет с января по август, в котором были отображены только данные о выручке.

Компания отчиталась за каждый месяц года и в нем можно увидеть, что потеря выручки все еще продолжается.

За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.

По итогу отчетных месяцев компания выручила 23,5 млн долларов. Что именно привело в росту выручки не указывается.

Эксперты полагают, что этому поспособствовали новые продукты сегмента VR, которые сейчас и дают компании возможность к существованию.