HTC представила новый блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s

HTC для владельцев криптовалютного кошелька выпустила бюджетный смартфон под названием HTC Exodus 1s. Эта модель способна работать только с одной виртуальной валютой – Bitcoin, причем для работы с ней потребуется отдельно приобрести карту памяти большого объёма.

Новинка получила очень скромные параметры, а именно процессор Snapdragon 435, 4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной памяти и батарею на 3000 мАч.

Для того, чтобы можно было использовать смартфон для Bitcoin пользователю нужно купить карту памяти до 400 ГБ.

Но даже в этом случае для верификации транзакции и другой работы с кошельком потребуется подключать смартфон к зарядке, так как процессор будет нагружен по максимуму и быстро разрядит батарею.

Если не учитывать криптовалютный кошелек, то цена HTC Exodus 1s не должна превышать 150 долларов.

Но в компании за смартфон запросили 220 евро. В новинке установлен 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+.

Над экраном установлена 13 Мп фронтальная камера, и такой же датчик расположен на тыльной стороне, там же есть и сканер отпечатка пальца. Работает смартфон под управлением Android 8.1.