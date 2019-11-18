HTC предлагает возродить свой старый смартфон

HTC намерена возродить старый смартфон, но какой именно пока не знает, поэтому выбор был предоставлен пользователям.

Стоит отметить, что в последнее время было возрождено немало аппаратов. Так, недавно была представлена «ракладушка» Motorola RAZR, а до этого Nokia выпустила несколько возрожденных кнопочных телефонов.

Теперь данную тенденцию намерена подхватить и компания HTC.

Глава HTC Дрю Бэмфорд в социальной сети у поклонников компании поинтересовался, какой смартфон бренда они бы хотели бы видеть в современном исполнении.

Было много предложений, но большинство предлагают возродить HTC One (M8), HTC HD2, HTC Touch Pro и Touch Diamond. Что из этого выберут в HTC пока неизвестно.