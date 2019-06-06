HTC официально анонсировала новый смартфон

Производитель смартфонов НТС в этом году не особо активен в плане презентаций новинок.



Так, в этом году был представлен только один аппарат, которыми является Exodus 1s. Его выход на рынок запланирован на третий квартал этого года.

Больше новинок в текущем году представлено не было, но уже 11 июня компания проведет презентацию нового устройства.

Что это будет за смартфон сейчас неизвестно, а в тизере лишь назвали дату анонса и указали на модель серии «E».

По некоторым данным это будет модель HTC U19E. Ранее инсайдеры сообщали о выходе недорого смартфона, в котором установят процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также операционную систему Android Pie.