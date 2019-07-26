HTC готовит сразу пять смартфонов серии Wildfire

HTC уже давно потеряла свою долю в мобильном бизнесе, и в Сети неоднократно сообщали, что компания скоро станет банкротом и ее полностью выкупит Google.

Но все эти данные ни разу не подтвердились, и сейчас HTC меняет свою стратегию и готовит сразу пять бюджетных моделей смартфонов.

Источники сообщают, что HTC возрождает серию Wildfire, в которой будет пять моделей и самая мощная из них получит процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти.

Также стало известно, что в линейке будет Wildfire X с процессором MediaTek Helio P22. В этом смартфоне установят 3 ГБ ОЗУ.

Еще сообщается про экран с разрешением HD+ и операционной системе Android Pie. Когда будут представлены смартфоны серии Wildfire пока неизвестно.