HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710

Новая модель от компании НТС будет относиться к среднему ценовому сегменту и получит обычный дизайн, не соответствующий трендам последних годов.

Название смартфона неизвестно, а в базах регулятора он проходит под номером 2Q7A100. Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.

В базе NCC между тем появились изображения устройства, в котором можно заметить отсутствие современных вырезов/отверстий в экране или выдвижной камеры.

Пока данных о предварительных сроках выхода такого смартфона нет.