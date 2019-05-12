HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

После длительного затишья компания HTC анонсировала новый смартфон, которым оказался Exodus 1s.

Это блокчейн-смартфон, и он является первым устройством мобильного подразделения HTC в 2019 году.

Аппарат является преемником Exodus 1, а как заявляет HTC в нем, как и в оригинальном смартфоне, будет установлен специальный кошелек HTC Zion для хранения и управления виртуальной валютой.

Всей информации про Exodus 1s раскрывать не стали, но было сказано что в приложении для криптовалют поддерживается Bitcoin, Ether, Litecoin и токены ERC-20 и ERC-721 разработанные на базе Ethereum.

Также новый блокчейн-смартфон получил возможность синхронизации с блокчейн-сетью.

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов. Для сравнения Exodus 1 стоит 700 долларов.