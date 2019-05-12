HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

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12 июня : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

12.05.2019 14:27

После длительного затишья компания HTC анонсировала новый смартфон, которым оказался Exodus 1s.
Это блокчейн-смартфон, и он является первым устройством мобильного подразделения HTC в 2019 году.

Аппарат является преемником Exodus 1, а как заявляет HTC в нем, как и в оригинальном смартфоне, будет установлен специальный кошелек HTC Zion для хранения и управления виртуальной валютой.

Всей информации про Exodus 1s раскрывать не стали, но было сказано что в приложении для криптовалют поддерживается Bitcoin, Ether, Litecoin и токены ERC-20 и ERC-721 разработанные на базе Ethereum.

Также новый блокчейн-смартфон получил возможность синхронизации с блокчейн-сетью.

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов. Для сравнения Exodus 1 стоит 700 долларов.

В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall

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