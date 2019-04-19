Хромбук HP Chromebook 15 получил восьмое поколение процессоров Intel

Ноутбуков на Chrome OS пока очень мало и производители только сейчас стали проявлять повышенный интерес к этой операционной системе от Google.

HP одна из компаний, которая обладает самой большой линейкой ноутбуков на Chrome OS и скоро в модельном ряду появится Chromebook 15 с процессорами от Intel.



Новинка будет предлагаться с 15,6-дюймовым экраном, а его разрешение составляет 1920х1080 пикселей. В основе аппарата будут лежать процессоры восьмого поколения Intel Pentium или Core.

Оперативной памяти ноутбук получит 4 ГБ, SSD накопитель предложат только на 128 ГБ.



Среди особенностей HP Chromebook 15 можно выделить наличие подсветки полноценной клавиатуры и батареи, которая обеспечит работу на протяжении 13 часов. В США HP Chromebook 15 будет стоит от $450.