HP представила премиум-ноутбук с механическим выключателем web-камеры

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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HP представила премиум-ноутбук с механическим выключателем web-камеры

30.09.2019 23:12

HP представила новую версию ноутбука-трансформера Specter x360. В этот раз модель получила большое количество нововведений и стала мощнее.
В HP Specter x360 установили 13-дюймовый 4К AMOLED дисплей, который занимает 90% всей панели. Для сравнения в прошлой версии экран занимал 78% верхней крышки.

За счет узких рамок ноутбук стал меньше и легче, а его вес составляет всего 1,27 кг. Заявлено, что на одном заряде Specter x360 проработает до 22 часов, причем ноутбук оснастили быстрой зарядкой, которая за 30 минут пополнит запас аккумулятора на 50%.

Особенностью новинки стал механический выключатель питания web-камеры.

В основе ноутбука-трансформера лежат процессоры Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения.

Оперативной памяти устанавливается 8 или 16 ГБ, SSD накопитель на 256 или 512 ГБ.

В продаже Specter x360 появится в октябре. Базовая версия с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ будет стоить 1099 долларов.

Старшую конфигурацию с 4К экраном, Intel Core i7 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предложат за 1499 долларов.

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