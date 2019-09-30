HP представила премиум-ноутбук с механическим выключателем web-камеры

HP представила новую версию ноутбука-трансформера Specter x360. В этот раз модель получила большое количество нововведений и стала мощнее.

В HP Specter x360 установили 13-дюймовый 4К AMOLED дисплей, который занимает 90% всей панели. Для сравнения в прошлой версии экран занимал 78% верхней крышки.

За счет узких рамок ноутбук стал меньше и легче, а его вес составляет всего 1,27 кг. Заявлено, что на одном заряде Specter x360 проработает до 22 часов, причем ноутбук оснастили быстрой зарядкой, которая за 30 минут пополнит запас аккумулятора на 50%.

Особенностью новинки стал механический выключатель питания web-камеры.

В основе ноутбука-трансформера лежат процессоры Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения.

Оперативной памяти устанавливается 8 или 16 ГБ, SSD накопитель на 256 или 512 ГБ.

В продаже Specter x360 появится в октябре. Базовая версия с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ будет стоить 1099 долларов.

Старшую конфигурацию с 4К экраном, Intel Core i7 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предложат за 1499 долларов.