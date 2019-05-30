HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

HP представила два новых принтера — лазерный и струйный. Лазерный стал первым в мире принтером без привычных картриджей.

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.

Достаточно просто засыпать со специального заправочного комплекса тонер в принтер. Заявлено, что одной заправки хватить на 5 тыс. страниц.

Особенностью HP Neverstop Laser стало еще то, что он на 25% изготовлен из переработанного пластика, а заправочный комплект получит 75% переработанного пластика.

Струйный МФУ HP Smart Tank оснащен системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ), которая уже обеспечивает печать 18 тыс. черно-белых страниц и 8 тыс. цветных.

HP Smart Tank получил модуль Wi-Fi и поддержку печати с мобильных устройств. Офисные новинки в России появятся в июле текущего года.