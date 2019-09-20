HP представил новый премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly

HP представил новый премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly20.09.2019 00:52
Новинка получила 4К экран и весит всего 997 граммов.
Компания HP представила новый компактный ноутбук рассчитанный на людей, которым нужен «долгоиграющий» компактный и легкий ноутбук.
Модель под названием Elite Dragonfly получила премиальный дизайн, 360-градусный шарнир и корпус из магниевого сплава.
Экран в ноутбуке трансформере 13-дюймовый, и в зависимости от версии будет предлагаться версия с FullHD или 4K дисплеем.
В основе HP Elite Dragonfly лежат процессоры серии Intel vPro. Оперативной памяти может быть установлено до 16 ГБ, SSD накопитель до 2 ТБ.
В качестве опции также предложат еще LTE версию. Заявлено, что ноутбук в зависимости от комплектации на одном заряде может проработать 16,5 или 24 ч.
В Elite Dragonfly установили очень тихую клавиатуру, сканер отпечатка пальца и камеру с системой Windows Hello. В США ноутбук будет стоить от 1599 долларов, а купить Elite Dragonfly можно будет с 25 октября.
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