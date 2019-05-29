HP показала новое поколение компьютера-рюкзака для VR

HP на Computex показал новое поколение компьютера Z VR Backpack, которую создавали для виртуальной реальности, но портативное устройство можно использовать и как стационарный компьютер.

HP Z VR Backpack это носимая рабочая станция, питающаяся от двух аккумуляторов. Она одевается как рюкзак и к ней подключается шлем виртуальной реальности.

В новом Z VR Backpack установлен Intel Core 8-го поколения и видеокарта Nvidia GeForce RTX2080. В сравнении с прошлым поколение новая рабочая станция стала на 30% мощнее.

Также появилась возможность «горячей» смены аккумуляторов. В продаже новое поколение HP Z VR Backpack появится летом по цене от 3300 долларов, а такой же ценник имело и первое поколение компьютера-рюкзака.