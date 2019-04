Honor заставил поклонников вычислять дату анонса Honor 20

Китайский производитель электроники решил оригинально анонсировать презентацию новой линейки смартфонов, опубликовав первый тизер.



Honor заставила поклонников вычислить дату анонса Honor 20, решив следующее уравнение: 444+4×4×4+(4+4)/4+44/4.

Если все сделать правильно, то получается число 521, а это значит, что премьера флагманов состоится 21 мая в Лондоне.

Есть данные, что китайские версии Honor 20 будут представлены 25 апреля, а в мае пройдет дебют глобальной версии.

В линейке будут модели Honor 20 и Honor 20 Pro, где младшая будет оснащена 6,1-дюймовым экраном со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также процессором Kirin 980.

Еще младшей модели приписывают аккумулятор на 3 650 мАч, 32-Мп селфи-камеру и тройную основную камеру с модулями 48 Мп + 20 Мп + 8 Мп и трехкратным оптическим зумом.

Что касается старшей модели, то ней информации практически нет, за исключением данных о наличии главного модуля в основной камере Sony IMX600. Минимальная стоимость Honor 20 составит 446 долларов.

How good are you at math? #HONOR20Series will be launched on ________! Fill in the blanks for #CaptureWonder. pic.twitter.com/6k0ejoMY1y

— HONOR (@Honorglobal) 15 апреля 2019 г.