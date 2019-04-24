Honor заплатит 5000 евро нашедшему потерянный прототип смартфона

Сотрудник компании потерял прототип смартфона в Германии еще 22 апреля.

Как стало известно, прототип был утерян в поезде, который следовал по маршруту из Дюссельдорфа в Мюнхен.

Один сотрудников компании умудрился потерять, но как оказалось он является очень важным для Honor, так как руководство бренда объявило о том, что заплатит аж 5 000 евро человеку, который его вернет.

За такую сумму можно приобрести несколько флагманских смартфонов, например марки Huawei.