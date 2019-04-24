Honor заплатит 5000 евро нашедшему потерянный прототип смартфона

Honor заплатит 5000 евро нашедшему потерянный прототип смартфона24.04.2019 23:13
Сотрудник компании потерял прототип смартфона в Германии еще 22 апреля.
Как стало известно, прототип был утерян в поезде, который следовал по маршруту из Дюссельдорфа в Мюнхен.
Один сотрудников компании умудрился потерять, но как оказалось он является очень важным для Honor, так как руководство бренда объявило о том, что заплатит аж 5 000 евро человеку, который его вернет.
За такую сумму можно приобрести несколько флагманских смартфонов, например марки Huawei.
⚠️Bitte helft uns ⚠️
Hinweise an de.support@hihonor.com oder jeden Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn! ???????? pic.twitter.com/vI5ZjDOlpN
— HonorDE (@HonorGermany) 22 апреля 2019 г.
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