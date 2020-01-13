Honor выпустит новый недорогой полноэкранный смартфон

Honor готовит новый смартфон, презентация которо8го состоится в ближайшее время, так как аппарат уже зарегистрирован в базе китайского регулятора TENAA.

Аппарат зарегистрирован с каталожным номером HLK-AL00a. В документе указано, что устройство получило размеры 163,1х77,2х8,8 мм. Вес смартфона 206 граммов.

В будущей новинке будет установлен 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, причем в экране смартфона вырезов не будет.

Скорее всего фронтальная камера будет выдвижная, а модуль лицевой камеры будет на 16 Мп, тогда как на тыльной стороне будут уставлены датчики 48 и 2 Мп.

Название процессора пока неизвестно, но указано что он восьмиядерный с частотой 2,0 ГГц. Оперативной памяти заявлено 4 или 6 ГБ, флеш-накопитель будет на 128 или 256 ГБ. Также были указаны параметры батареи — 3 900 мАч.