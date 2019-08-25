Honor выпустит компактный смартфон Honor 20S

Сейчас большим спросом пользуются смартфоны диагональю от 6-дюймов, но некоторые пользователи хотят приобрести устройство компактных размеров и с нормальным размером экрана.

Компания Honor как раз готовит такое устройство, которое будет относиться к линейке Honor 20.

В Сети раскрыли некоторые характеристики Honor 20S. В этом смартфоне установят 5,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Также устройство получит чип Kirin 810 и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Ожидается, что в компактном Honor 20S будет установлена многомодульная основная камера. Презентация Honor 20S состоится 26 августа.