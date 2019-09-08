Honor выпустила специальное приложение для людей с плохим зрением

На выставке в Берлине бренд Honor, входящий в состав компании Huawei, представил комплексное программное обеспечение для людей с проблемами со зрением.

Программа получила название PocketVision. Она будет доступна на всех моделях смартфонов Honor, но лучше всего она будет работать на линейке Honor 20.

Программный комплекс состоит из трех составляющих, где первый переводит текс в речь (поддерживаются английский, португальский, испанский, китайский, итальянский и немецкий языки).

Второе режим это увеличение — Zoom-In Mode, которое работает при наведении основной камеры смартфона на текст.

Третий режим Negative Image Mode, и в нем применили несколько фильтров, которые позволят сделать текст более читаемым.

В комбинации все три режима способны помощь людям с плохим зрением разобрать текст и даже его прослушать.

Программа PocketVision доступна для установки в фирменном магазине приложений AppGallery.

