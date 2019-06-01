Honor выпустил портативную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker

Китайская компания Honor показала свою новую портативную колонку с длинным названием Honor Rubik’s Cube Bluetooth Speaker. Ее назвали в честь головоломки, разработанной в 1974 году преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.

Компактная колонка оснащена динамиком мощностью 3 Вт, аккумулятором емкостью 660 мАч и Bluetooth модулем версии 4.2. Размеры аксессуара 54х54х55 мм, вес 120 г.

Управление колонкой максимально простое, к тому же в ней разместили одну кнопку, которая служит для включения и выключения, а также для перехода в режим подключения к смартфону по Bluetooth. В Китае Honor Rubik’s Cube Bluetooth стоит 15 долларов.